Neue qualitative Produktivkräfte stärken Chinas Handelsaufschwung durch technologische Innovation

GUANGZHOU, China, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die 136. chinesische Import- und Exportmesse in Guangzhou war mit einem geplanten Exportumsatz von 24,95 Milliarden USD ein großer Erfolg. Unter dem Motto „Serving high-quality development, promoting high-level opening up" (Hochwertige Entwicklung fördern, Öffnung auf hohem Niveau) präsentierte die Messe eine atemberaubende Bandbreite an Innovationen und stellte mehrere neue Rekorde auf, darunter eine wachsende Anzahl neuer Produkte und eine erhöhte Anzahl an ausländischen Käufern, was die robuste Handels- und Wirtschaftsdynamik Chinas verdeutlicht.

Der Erfolg hinter diesen Zahlen ist darauf zurückzuführen, dass die 136. Canton Fair die Früchte der Entwicklung neuer Qualitätsproduktionskräfte präsentierte, wobei eine breite Palette digitaler, intelligenter und grüner Produkte im Mittelpunkt stand. Auf der Messe wurden rund 390.000 digitale und intelligente Produkte vorgestellt, was einem Anstieg von 300 % entspricht, und auch die Zahl der grünen und kohlenstoffarmen Produkte stieg im Vergleich zur vorherigen Messe um 130 %. Immer mehr chinesische Unternehmen gewinnen Aufträge mit neuen Produkten und Technologien. Die auf der Canton Fair beobachtete Veränderung der Produktstruktur ist daher ein Mikrokosmos des weiterentwickelten technologischen und Markenwerts der chinesischen Exportprodukte.