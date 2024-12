Bitcoin gewinnen – so geht´s

Um an der Verlosung teilzunehmen, ist mindestens ein Krypto-Trade erforderlich, ETPs, also Wertpapiere auf Kryptowährungen reichen nicht, es geht vielmehr um den Kauf oder Verkauf von echten Coins, egal welche, auch das Volumen spielt keine Rolle. Dafür benötigen Anlegerinnen und Anleger ein Depot bei „Smartbroker+“ und müssen zur Verwahrung der Kryptos eine Wallet eröffnen.

Jede Order zählt

Es gilt, jede „Krypto-Order“ = ein Los! Das heißt je öfter Anlegerinnen und Anleger handeln, umso höher sind die Chancen für die Auslosung am 27. Dezember 2024. Der Gewinner des Bitcoins wird per E-Mail benachrichtigt und erhält den Coin dann direkt in seine Wallet. Teilnehmen am Gewinnspiel können volljährige Depotinhaber mit Wohnsitz in Deutschland. Die Teilnahmebedingungen finden sich auf der Homepage des Neobrokers.

Smartbroker+ hat sich unter anderem wegen des umfangreichen Produktangebotes von 25 Kryptowährungen im Depottest von biallo.de den ersten Platz gesichert. Da die digitalen Währungen stark schwanken können, sollten Anleger bei den großen Chancen, die die Coins bieten, auch die Risiken im Auge behalten.