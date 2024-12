JEFFERIES stuft MICHELIN auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Reifenherstellern Handelsdaten im Geschäft mit Fahrzeugreifen, um die Elastizität der Nachfrage nach kostengünstigen, mittelpreisigen und Premiumreifen abzuschätzen. Die Daten ergäben vor allem Preissetzungsmacht am oberen Ende und geringe Preissetzungsmacht am unteren Ende des Preissegments, schrieb er. Er präferiere daher die Aktien von Pirelli, das am stärksten im hochpreisigen Segment aktiv sei und die Continental, dessen Reifengeschäft unterbewertet sei am Aktienmarkt./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 08:17 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2024 / 10:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

