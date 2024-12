Bitcoin digitales Gold? Seltsame Botschaften vom Fed-Chef!

Fed-Chef Jerome Powell hat gestern Bitcoin mit Gold verglichen und gleichzeitig eine Botschaft in Sachen Zinsen gegeben! Bitcoin sei ein spekulatives Asset, das wie Gold nicht aals Zahlingsmittel verwendet werde, weswegen es keine Konkurrenz zum Dollar sei. Wenn aber Bitcoin wie Gold sei - ist dann Gold auch ein "spekulatives Asset"? Die Geschichte zeigt: das gelbe Edelmetall hat ja durchaus praktische Anwendungen (Schmuck, Verwendung in der Industrie etc.) und ist seit viele Jahrhunderten der klassische sichere Hafen schlechthin! Bekanntlich hat die Fed ja Gold gekauft in den letzten Jahrzehnten - würde sie dann auch Bitcoin kaufen? Und: Powell hat gestern auch klar gemacht, dass die Wirtschaft viel besser dastehe als noch im September gedacht - damit gerät die Zinssenkung bei der Sitzung am 18.Dezember in Gefahr..

