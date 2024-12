H.I.G. Capital schließt Bayside Loan Opportunity Fund VII in Höhe von 1 Mrd. USD

Miami (ots/PRNewswire) - MIAMI, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ - H.I.G. Bayside

Capital, die auf Kredite in Sondersituationen spezialisierte Tochtergesellschaft

von H.I.G. Capital ("H.I.G." oder das "Unternehmen"), einem weltweit führenden

Unternehmen für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 66 Mrd.

USD, freut sich, den endgültigen Abschluss des H.I.G. Bayside Loan Opportunity

Fund VII (der "Fonds") bekannt zu geben. Der Fonds wurde mit Kapitalzusagen in

Höhe von insgesamt 1 Mrd. USD geschlossen und setzt die erfolgreiche Strategie

des Unternehmens fort, in Sondersituationen auf dem europäischen Mittelmarkt zu

investieren.



Die im Jahr 2006 gegründete europäische Strategie von H.I.G. Bayside investiert

hauptsächlich in vorrangig besicherte europäische Kredite in Stress- und

Sondersituationen und strebt dabei eigenkapitalähnliche Renditen an. Der

disziplinierte Ansatz des Fonds bei der Portfoliokonstruktion und der Auswahl

der Transaktionen hat durchweg zu höheren Renditen und einer geringeren

Volatilität als bei vergleichbaren Kreditindizes geführt. Der Vorgänger des

Fonds, H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund V, wurde von Private Equity

Wire/Bloomberg im Jahr 2022 als "Best Performing Debt Fund" ausgezeichnet.1







H.I.G., kommentierten: "H.I.G. ist einer der größten und aktivsten

Kreditinvestoren, der sich auf den Mittelstand spezialisiert hat. Das Team von

H.I.G. Bayside Europe profitiert von unserer hochsynergetischen Plattform in den

Mittelstandssegmenten der USA, Europas und Lateinamerikas, wie die

risikobereinigten Renditen belegen, die das Unternehmen über mehrere Zyklen

hinweg erzielt hat."



Andrew Scotland und Duncan Priston, Co-Heads des H.I.G. Bayside Europe Fund,

kommentierten: "Wir freuen uns sehr, frisches Kapital für den Einsatz in einem

der attraktivsten Marktumfelder für Spezialkreditinvestitionen zu haben, in dem

eine beträchtliche Anzahl fremdfinanzierter europäischer Unternehmen vor

Herausforderungen steht. Unser Team ist gut aufgestellt, um die sich bietenden

Investitionsmöglichkeiten zu nutzen."



Jordan Peer Griffin, Executive Managing Director und Global Head of Capital

Formation, fügte hinzu: "Unser Ziel ist es, Kommanditisten ein umfassendes

Spektrum an Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Private Equity, Kredite

und Sachwerte im Mittelstand zu bieten." Die Unterstützung des Fonds durch die

Kommanditisten zeigt ein starkes Interesse am Mittelstandsmarkt und die Seite 2 ► Seite 1 von 3



Sami Mnaymneh und Tony Tamer, Mitbegründer und Co-Vorstandsvorsitzende vonH.I.G., kommentierten: "H.I.G. ist einer der größten und aktivstenKreditinvestoren, der sich auf den Mittelstand spezialisiert hat. Das Team vonH.I.G. Bayside Europe profitiert von unserer hochsynergetischen Plattform in denMittelstandssegmenten der USA, Europas und Lateinamerikas, wie dierisikobereinigten Renditen belegen, die das Unternehmen über mehrere Zyklenhinweg erzielt hat."Andrew Scotland und Duncan Priston, Co-Heads des H.I.G. Bayside Europe Fund,kommentierten: "Wir freuen uns sehr, frisches Kapital für den Einsatz in einemder attraktivsten Marktumfelder für Spezialkreditinvestitionen zu haben, in demeine beträchtliche Anzahl fremdfinanzierter europäischer Unternehmen vorHerausforderungen steht. Unser Team ist gut aufgestellt, um die sich bietendenInvestitionsmöglichkeiten zu nutzen."Jordan Peer Griffin, Executive Managing Director und Global Head of CapitalFormation, fügte hinzu: "Unser Ziel ist es, Kommanditisten ein umfassendesSpektrum an Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Private Equity, Krediteund Sachwerte im Mittelstand zu bieten." Die Unterstützung des Fonds durch dieKommanditisten zeigt ein starkes Interesse am Mittelstandsmarkt und die