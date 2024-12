BofA fährt auf Tesla ab: Mit Robotaxi und Optimus zum Kursziel 400 US-Dollar

Nach einem Besuch der Gigafactory in Austin, Texas, sieht Bank of America (BofA)-Analyst John Murphy enormes Wachstumspotenzial für den Elektroauto-Pionier. Neben dem Kerngeschäft im Bereich Elektrofahrzeuge rückt vor allem der vieldiskutierte Robotaxi-Dienst sowie Fortschritte beim humanoiden Roboter "Optimus" in den Mittelpunkt. Das Kursziel wird entsprechend von 350 US-Dollar auf 400 US-Dollar angehoben,

In seiner neuen Analyse zur Aktie schreibt Murphy, Tesla könne ab 2025 das Angebot an Elektrofahrzeugen deutlich ausweiten und mit seinem Robotaxi-Dienst eine neue Ära einzuläuten. "Wir sehen Tesla als Vorreiter auf dem Markt für Elektrofahrzeuge und glauben, dass das Unternehmen erfolgreich sein wurd, wenn die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen mit der Zeit steigt."