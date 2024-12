WDH/ROUNDUP 3 Macron in Politikkrise unter Druck - EU blickt nach Paris Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Frankreich durch die Opposition hat Staatschef Emmanuel Macron Rücktrittsforderungen von sich gewiesen. In einer Ansprache an die Bevölkerung sagte er am Abend: "Das Mandat, das Sie mir demokratisch …