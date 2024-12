Forscher fordern Maßnahmen zur Landrestaurierung und zu Nahrungsmittelsystemen, um das Klima und die biologische Vielfalt zu retten

Thuwal, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Forscher der King Abdullah University

of Science and Technology (KAUST), Saudi-Arabiens führender Universität für

angewandte Forschung, haben in Zusammenarbeit mit Aeon Collective, einer

gemeinnützigen Organisation, die sich der nachhaltigen Entwicklung und

Umweltinnovation verschrieben hat, einen dringenden Appell an die führenden

Politiker der Welt gerichtet, der Wiederherstellung von Land und

Nahrungsmittelsystemen als Schlüsselstrategie zur Bewältigung des Klimawandels

und des Verlusts der biologischen Vielfalt Priorität einzuräumen.



Ein neues Strategiepapier, " Bending the Curve: A Call to Action on Land

Restoration and Sustainability ", skizziert einen umfassenden Rahmen für die

Halbierung der degradierten Flächen bis 2050. Diese Initiative zielt darauf ab,

die negativen Auswirkungen der Bodendegradation rückgängig zu machen, zu denen

eine zunehmende Ernährungsunsicherheit, eine Verringerung der Wasserressourcen

und eine Verschärfung des Klimawandels aufgrund der verminderten Fähigkeit zur

Kohlenstoffbindung gehören.







Klimawandels, sondern auch eine wesentliche Ursache dafür. Degradierte Böden

verlieren ihre Fähigkeit, Kohlenstoff effektiv zu binden, was die globale

Erwärmung verstärkt. Sie bringen auch geringere Ernteerträge, was zu zunehmend

nicht nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken führt.



Das Papier wurde auf der 16. Konferenz der Vertragsparteien (COP16) des

Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD)

vorgestellt, die in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh stattfindet. Es ist

das erste Mal, dass ein Land des Nahen Ostens Gastgeber der Veranstaltung ist,

was die Bedeutung der Region für die globale Nachhaltigkeitsdiskussion

unterstreicht.



Das Ziel der Veranstaltung, die Wüstenbildung zu bekämpfen, macht deutlich, wie

wichtig es ist, in Land zu investieren und Möglichkeiten zu erschließen. Die

neuen Forschungsergebnisse der KAUST unterstreichen die Notwendigkeit

beschleunigter Erhaltungsmaßnahmen, innovativer Finanzierungsmechanismen und

einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit.



Zu den wichtigsten Empfehlungen gehören:



- Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit: Verstärkung der Synergien

zwischen den UN-Konventionen für Klima, biologische Vielfalt und Land, um

gemeinsame politische Empfehlungen zu geben und die Umsetzung zu überwachen.

Dazu gehört auch die Einrichtung eines integrierten Gremiums für Konventionen,

das die Rechenschaftspflicht sicherstellen und die Fortschritte verfolgen Seite 2 ► Seite 1 von 3



kann.
- Innovative Finanzierung: Entwicklung neuer Finanzierungsmechanismen zur Unterstützung von Landrestaurierungsprojekten.
- Beschleunigte Erhaltungsmaßnahmen: Implementierung schneller und effektiver Strategien zum Schutz und zur Wiederherstellung degradierter Flächen.