Aufsichtsratschefin bei Deutscher Börse - Finanzchef kommt von Thyssenkrupp

ESCHBORN (dpa-AFX) - Bei der Deutschen Börse kommt es zu einem großangelegten Umbau in der Führungsspitze. Clara-Christina Streit (55) soll mit Ablauf der Hauptversammlung 2025 neue Aufsichtsratschefin werden, wie der Dax -Konzern in Eschborn bei Frankfurt mitteilte. Zudem verkündete das Unternehmen zwei neue Vorstände. Neuer Finanzchef soll Jens Schulte werden, derzeit in gleicher Funktion beim Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp tätig.

Streit, die derzeit Chefaufseherin beim Immobilienkonzern Vonovia und Vorsitzende der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex ist, soll den Posten von Martin Jetter übernehmen. Der 65-Jährige hatte im September angekündigt, sein Mandat als Aufsichtsratschef der Deutschen Börse nach der Hauptversammlung im Mai 2025 niederzulegen.