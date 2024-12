Moove kooperiert mit Waymo, um die Zukunft der urbanen Mobilität neu zu definieren

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Moove (https://www.moove.io/) , ein weltweit

führendes Unternehmen für innovative Mobilitätslösungen schließt eine

bahnbrechende Flottenpartnerschaft mit Waymo, dem weltweit führenden Unternehmen

für autonomes Fahren. Diese Zusammenarbeit ist die erste kommerzielle

Partnerschaft dieser Art für die Waymo One App.



Im Rahmen der Vereinbarung wird Moove die vollständig autonome Flotte von Waymo

verwalten und disponieren, beginnend mit dem Betrieb in Phoenix im Jahr 2025 und

der Expansion nach Miami im Jahr 2026. Moove wird die Verantwortung für den

Flottenbetrieb, die Einrichtungen und die Ladeinfrastruktur übernehmen und damit

den reibungslosen Betrieb der rein elektrischen, selbstfahrenden Fahrzeuge von

Waymo sicherstellen. Waymo wird seinen Service weiterhin über die Waymo One App

anbieten und für die Validierung und den Betrieb seiner autonomen

Fahrtechnologie - dem Waymo Driver - verantwortlich bleiben.





Ryan McNamara, Vice President of Operations bei Waymo, erklärt: "Wir freuen uns,mit Moove in Phoenix und später in Miami zusammenzuarbeiten und ihre Erfahrungim Bereich des mobilitätsorientierten Flottenmanagements mit unserem wachsendenWaymo One-Service zu kombinieren. Gemeinsam werden wir den Fahrgästen sichere,reibungslose Fahrten bieten und im Laufe der Zeit schneller undkosteneffizienter skalieren, wobei die Sicherheit weiterhin im Vordergrundsteht."Während Moove in den Bereich der autonomen Fahrzeuge expandiert, bleibt dasUnternehmen seinen bestehenden Kunden in den aufstrebenden Märkten treu. DasUnternehmen wird auch weiterhin sein Vorzeigeprodukt Drive-to-Own (DTO)anbieten, das unterversorgten Mobilitätsunternehmern den Zugang zumFahrzeugeigentum erleichtert und ihnen so zum geschäftlichen Erfolg verhilft.Autonome Fahrzeuge versprechen eine transformative Zukunft, in derIneffizienzen, Sicherheitsbedenken und Umweltprobleme herkömmlicherMobilitätssysteme adressiert werden können. Nach Angaben derWeltgesundheitsorganisation fordern Verkehrsunfälle jedes Jahr etwa 1,19Millionen Menschenleben und gehören damit zu den häufigsten Todesursachenweltweit. Gemeinsam genutzte autonome Mobilitätslösungen bieten eineeinzigartige Gelegenheit, die Verkehrsbelastung in den Städten zu verringern,die Sicherheit zu erhöhen und nachhaltigere Städte zu entwickeln. Die Expertisevon Moove im Flottenmanagement wird Waymo helfen, sich auf die Weiterentwicklungder innovativen Waymo Driver Technologie zu konzentrieren und gleichzeitigsichere, zuverlässige und nachhaltige Erlebnisse für die Fahrer bereitzustellen.Ladi Delano, Mitbegründer und Co-CEO von Moove, kommentiert: "Die Vermittlung