NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Schieflage der BayWa:

"Wenn man die Expansion auf Pump finanziert und dann überrascht ist, wenn plötzlich geliehenes Geld nicht mehr zum Nulltarif zu haben ist, dann fasst man sich angesichts solcher Kurzsichtigkeit an den Kopf. Hat man denn an eine ewige Nullzinsphase geglaubt? Zugegeben: Die Schieflage der BayWa hat noch andere Gründe, die nicht oder nicht so gut vorhersehbar waren, aber ohne die Zinskeule wäre der Konzern nicht so nahe an den Abgrund geraten, wie das jetzt der Fall ist."/yyzz/DP/ngu