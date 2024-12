Macron sucht nach Regierungssturz im Eiltempo Premier

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sucht nach dem Sturz der französischen Regierung mit Hochdruck nach einem neuen Premierminister. Bereits in den kommenden Tagen will Macron einen neuen Regierungschef nominieren. "Wir können uns weder Spaltungen noch Stillstand leisten", sagte er in einer Ansprache an die Nation am Donnerstagabend.

In Berichten wird teils darüber spekuliert, dass Macron gerne noch vor der feierlichen Wiedereröffnung von Notre-Dame mit zahlreichen internationalen Staatschefs am Samstag wieder mit einem Premier dastehen möchte. Erste Gespräche führte der Präsident bereits.