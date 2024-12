Trendwechsel immer wahrscheinlicher

Nach einem Kurssturz der Gemeinschaftswährung auf 1,0331 US-Dollar und damit einer wichtigen Horizontalunterstützung aus der zweiten Jahreshälfte 2022 konnte das Paar EUR/USD nach einer Abwertung von insgesamt 7,87 Prozent seit Ende September Halt finden und schwankt seitdem in einer Seitwärtsspanne mit einem Deckel um 1,0600 US-Dollar grob seitwärts. Hierbei zeichnet sich zunehmend eine inverse SKS-Formation ab, die schon bald für eine technische Gegenreaktion zur Oberseite sorgen dürfte.

Die für ein kurzzeitiges Kaufsignal entscheidende Kursmarke und damit auch die Nackenlinie der inversen SKS-Formation verläuft ziemlich genau um 1,0601 US-Dollar. Ein Anstieg darüber auf Tagesbasis würde demnach Aufwärtspotenzial zunächst an den 50-Tage-Durchschnitt bei 1,0713 US-Dollar freisetzen, darüber könnte das Paar in den Bereich von 1,0787 US-Dollar vordringen und damit eine technische Gegenreaktion vervollständigen. Auf der Unterseite darf es ab sofort zu keinen tieferen Notierungen mehr als 1,0460 US-Dollar kommen. Dies würde nämlich die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers zurück auf die Jahrestiefs bei 1,0331 US-Dollar erheblich steigern. An dieser Stelle müsste im Anschluss eine erneute Auswertung erfolgen.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald das Paar EUR/USD auf Tagesbasis über 1,0601 US-Dollar ansteigt, wird eine Erholung an 1,0787 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würde sich dementsprechend für den Aufbau eines kurzzeitigen Long-Investments anbieten. Dies könnte beispielshalber über das mit einem Hebel von 85,5 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VC9C0M geschehen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 165 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,25 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 1,0547 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein würde sich ein passender Stopp-Kurs von 0,98 Euro ergeben.