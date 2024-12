Nicola Mining schließt Explorationsjahr 2024 auf New Craigmont erfolgreich ab

Auf den bislang noch nicht erschlossenen Zielgebieten Marb und Cas des Kupferprojekts New Craigmont hat Nicola Mining (TSX.V: NIM, FSE: HLI, WKN: A14T7S) die ersten Bohrungen niedergebracht und sie erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 14 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.872 Meter abgeteuft.

Aktuell werden die Bohrkerne auf dem in der Nähe von Merritt in der kanadischen Provinz British Columbia gelegenen New-Craigmont-Projekt geteilt und für die Übergabe an das Analyselabor vorbereitet. Im laufenden Jahr konnte Nicola Mining somit alle drei geplanten Phasen des diesjährigen Explorationsprogramms erfolgreich abschließen.

Die erste Phase, die Bohrungen im Gesamtumfang von 1.829 Meter umfasste, war bereits im August abgeschlossen worden. Mit ihr war das zuvor noch nicht untersuchte Zielgebiet West Craigmont-WP einer ersten Untersuchung auch mit Bohrungen unterzogen worden.

Auch die zweite Phase zielte auf die bislang noch unerforschte Zonen Marb und Cas ab. Beide weisen einen Durchmesser von jeweils rund 3,5 Kilometer auf und enthalten kleinere mineralisierte Aufschlüsse. Nicola Mining ging es bei seinen Bohrungen jedoch nicht um diese Aufschlüsse, sondern es sollte gezielt in den Bereich unterhalb dieser Aufschlüsse vorgestoßen werden, um auch hier das Mineralisierungspotential exakter bestimmen zu können.

In der dritten Phase des diesjährigen Bohrprogramms wurden sowohl von Marb als auch von Cas aus Bohrungen in Richtung auf die Embayment-Zone vorangetrieben. Sie erfolgten mit dem Ziel, festzustellen, ob sich die Mineralisierung auch in diese Richtung weiter fortsetzt.

Kaution von 137.700 US-Dollar für Dominon Creek bezahlt



Für ein Notice-of-Work-and-Reclamation-Programm hat Nicola Mininig auch im Namen von High Range Exploration Ltd. eine Kaution in Höhe von 137.700 Kanadische Dollar (CAD) für das Dominion-Creek-Gold-Silberprojekt hinterlegt. Sie stellt eine zentrale Schlüsselkomponente auf dem Weg zur endgültigen Genehmigung für die Entnahme eine Massenprobe dar.

Sofern das Projekt von den Behörden genehmigt wird, soll im kommenden Jahr auf Dominion Creek eine Massenprobe genommen und anschließend in der Merritt Mill von Nicola Mining verarbeitet werden. Die vollständig genehmigte Mühle kann sowohl Gold– als auch Silbererz mittels Schwerkraft- und Flotationsverfahren verarbeiten. Am Dominion-Creek-Projekt hält Nicola Mininig eine wirtschaftliche Beteiligung in Höhe von 75 Prozent. Die restlichen 25 Prozent hält High Range Exploration.

Zur Finanzierung der für das kommende Jahr geplanten Aktivitäten hat Nicola Mining weiteres Kapital aufgenommen. Dieses wurde im Rahmen einer Platzierung von steuerbegünstigten Flow-Through-Aktien aufgenommen. Für einen Bruttoerlös von 550.000 Kanadische Dollar wurden 1.641.790 neue Stammaktien zu einem Preis von 0,335 CAD je Aktie ausgegeben.

Damit neigt sich ein interessantes Explorationsjahr seinem Ende entgegen und die investierten Aktionäre haben nun allen Grund, mit gespanntem Interesse auf die ersten Ergebnisse aus dem Labor und die Genehmigung der für das nächste Jahr geplanten Großprobe zu warten.

