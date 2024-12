Intel steuert weiter auf Jahrestief zu

In der Tageskerze vom Donnerstag signalisiert die nicht kleine Lunte auf der Unterseite gewisse Kaufbereitschaft, diese könnte zu einer temporären Erholung technischer Natur führen. Solange jedoch Intel unterhalb von 22,00 US-Dollar verweilt, sind weitere Abschlagsrisiken auf 20,35 und darunter sogar die Jahrestiefs um 18,84 US-Dollar allgegenwärtig präsent. Erst ein Sprung über 22,00 US-Dollar könnte dagegen einen Rücklauf im Rahmen eines Pullbacks zurück an das Ausbruchsniveau um 23,34 US-Dollar einläuten. Von daher sollten bestehende Short-Positionen zum einen enger abgesichert werden, zum anderen wären Gewinnmitnahmen an dieser Stelle nicht verkehrt.

Trading-Strategie: