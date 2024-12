BMW hat nicht enttäuscht

Der erfolgreiche Turnaround an der markanten Horizontalunterstützung von 67,58 Euro trägt nun erste Früchte. In der Erholung der letzten Tage konnte sogar der 50-Tage-Durchschnitt dynamisch überwunden werden, aktuell kämpft das Papier um einen Ausbruch über einen seit Ende September bestehenden Abwärtstrend. Im Erfolgsfall könnte weiteres Kurspotenzial an 78,54 Euro generiert werden und sich für ein Folgeinvestment anbieten. Aber auch Neulinge könnten durch den Einsatz des unten vorgestellten Long-Zertifikates, ausgestattet mit einem Hebel von 3,65, noch überdurchschnittlich profitieren. Auf der Unterseite sollte es aber zu keinen Rücksetzern mehr unter ein Preisniveau von 71,80 Euro kommen, weil dies die Wahrscheinlichkeit weitere Abschläge auf 69,70 Euro erheblich erhöhen würde. Unter dieser Marke wäre ein Test der Jahrestiefs bei 65,26 Euro kaum mehr zu vermeiden.

Trading-Strategie: