Waymos Miami-Pläne setzen Uber-Aktie unter Druck – Minus 10 Prozent!

2026 soll der Service vollständig für Passagiere über die Waymo One App verfügbar sein. Unterstützt wird die Expansion durch Moove, das das Flottenmanagement und die Ladeinfrastruktur verantwortet. Waymo bleibt für die App "Waymo One" und das autonome Fahrersystem "Waymo Driver" verantwortlich.

Uber ist bei Moove auch als Investor an Bord. Umso mehr stellt sich für manche Analysten die Frage, ob der Abverkauf in der Uber-Aktie gerechtfertigt ist.

"Wir befinden uns in den Anfängen einer Entwicklung, die sich über Jahre hinziehen wird", schreibt Theo Wayt von The Information. Er glaubt nicht, dass Waymos Pläne für Miami zum Nachteil für Uber werden. Schon jetzt können Kunden in Phoenix ein Waymo-Taxi über die Uber-App bestellen. "Eine Zusammenarbeit von Uber und Waymo ist sinnvoll, wenn man bedenkt, wie stark Uber im Ride-Hailing-Geschäft vertreten ist und wie fortschrittlich die Technologie von Waymo ist. Mit anderen Worten: Was gut für Waymo ist, kann auch gut für Uber sein."

Obwohl die Kursreaktion am Donnerstag mit einem dicken Minus für Uber-Anteile eindeutig ausfiel, sehen Analysten die Neuigkeiten als langfristigen Vorteil für Uber. John Colantuoni, Analyst bei Jefferies, betont: "Uber ist durch seine engen Verbindungen zu Moove bestens positioniert, eine zentrale Rolle in der autonomen Zukunft einzunehmen." Uber ist der größte Anteilseigner von Moove und verfügt über zwei Sitze im Verwaltungsrat.

Die Integration von Robotaxis in Ubers Geschäftsmodell könnte laut Colantuoni Ubers adressierbaren Markt signifikant erweitern. Der zusätzliche Fahrzeugbestand durch autonome Taxis könnte zu günstigeren Angeboten führen und so neue Kundensegmente erschließen. Gleichzeitig profitieren autonome Entwickler wie Waymo von Ubers globaler Expertise in Logistik, Preisoptimierung und Flottenmanagement.

Colantuoni bleibt bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie und setzt das Kursziel bei 100 US-Dollar fest, ein Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion