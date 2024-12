Warum man Cyberrisiken ganzheitlich angehen muss! (FOTO)

München (ots) - Cyberangriffe verursachten zwischen Frühjahr 2023 und Frühjahr

2024 allein in Deutschland Schäden von über 266 Milliarden Euro [1], was die

Dringlichkeit einer umfassenden Strategie zur Bekämpfung von Cyberrisiken

deutlich macht.



MOONROC, eine führende Managementberatung, zeigt in ihrem Artikel "Hoffnung ist

keine Strategie - Warum man Cyberrisiken ganzheitlich angehen muss!" zentrale

Herausforderungen und Lösungen im Umgang mit Cyberrisiken auf. Der Artikel

bietet fundierte Experteneinschätzungen und veranschaulicht, wie Unternehmen

Sicherheitsstandards harmonisieren, Risiken systematisch steuern und ein starkes

Sicherheitsbewusstsein auf allen Ebenen etablieren können.







treibende Kraft hinter der Zunahme von Cyberangriffen



Das Ergebnis einer aktuellen Bitkom-Studie zum Wirtschaftsschutz 2024 ist

alarmierend. Zwischen Frühjahr 2023 und Frühjahr 2024 waren 81% der befragten

deutschen Unternehmen von schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen betroffen [2].

Bei 70% dieser Vorfälle wurden die Täter der organisierten Kriminalität

zugeordnet.



Aber nicht nur die Gefahr durch externe Cyberangriffe ist deutlich gestiegen -

auch die internen Schwachstellen bleiben ein erhebliches Risiko. Eine Umfrage

unter 5.000 Beschäftigten in Deutschland zeigt: 41% der Mitarbeiter sehen sich

als potenzielles Ziel für Cyberkriminalität, was die Anfälligkeit der

Unternehmen erhöht. Und die Prognose verdeutlicht, dass das Risiko von

Cyberangriffen und Datenklau in den kommenden Jahren weiter steigen wird [3].



Regularien zur Cybersicherheit: Ein starker Rahmen für wirksamen Schutz!



Angesichts der wachsenden Bedrohungen ist der Druck auf Regierungen und

Aufsichtsbehörden, striktere Cybersicherheitsvorgaben zu schaffen, deutlich

gestiegen. Regulierungen wie die Network and Information Security Directive

(NIS2), der Digital Operational Resilience Act (DORA) oder der Cyber Resilience

Act (CRA) sollen nicht nur die Wirtschaft und Organisationen schützen, sondern

auch den Schutz von Gesellschaft und Individuen gewährleisten.



Ab Januar 2025 wird der Digital Operational Resilience Act (DORA) im

Finanzsektor einen einheitlichen EU-weiten Rahmen für strenge

Sicherheitsstandards im Umgang mit digitalen Bedrohungen schaffen. Um diesen

Anforderungen gerecht zu werden, müssen Finanzinstitute umfassende Maßnahmen in

verschiedenen Bereichen umsetzen. Diese reichen von einem Informations- und

Kommunikationstechnologie-Risikomanagement über die Meldung von Vorfällen und

der Überprüfung der digitalen Resilienz bis hin zu der Steuerung von

Drittanbieterrisiken und der Förderung des Informationsaustausches. Seite 2 ► Seite 1 von 3



