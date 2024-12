Blow-off-Top: Flash Crash beim Bitcoin!

"Obwohl es sich so anfühlt, als hätten wir noch Luft nach oben, ist zu erwarten, dass Investoren Gewinne mitnehmen", kommentiert Josh Gilbert, Marktanalyst bei eToro. Und weiter: "Wenn wir auf frühere Zyklen zurückblicken, ist es nicht ungewöhnlich, dass der Bitcoin-Preis in Bullenmärkten um 20 Prozent bis 40 Prozent fällt."

Bitcoin hat am Donnerstag die 100.000-Dollar-Marke geknackt, da die Ernennung eines Krypto-Befürworters durch Donald Trump zum nächsten Chef der US-Wertpapieraufsichtsbehörde den Markt weiter in den Mainstream drängen dürfte. Analysten prognostizieren bereits eine mögliche Verdopplung des Bitcoin-Preises in den kommenden 12 Monaten.

Trump hat am späten Donnerstag auf Truth Social gepostet, dass David Sacks der KI- und Krypto-Zar des Weißen Hauses sein wird. "Er wird an einem Rechtsrahmen arbeiten, damit die Kryptoindustrie die Klarheit hat, um die sie gebeten hat, und in den USA gedeihen kann", so Trump.

"Dieser Anstieg der Volatilität in den letzten 24 Stunden weist die Merkmale eines klassischen Blow-off-Tops auf", sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG Australia Pty. "Wir sehen dies zwar nicht als das Ende des Bitcoin-Bullenmarktes, aber es signalisiert, dass wir in den kommenden Tagen oder Wochen in eine Konsolidierungsphase eintreten werden."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,14 % und einem Kurs von 98.176$ auf CryptoCompare Index (06. Dezember 2024, 08:54 Uhr) gehandelt.