Finanzinvestor KKR will restliche Anteile an Encavis - Delisting Der Finanzinvestor KKR will die restlichen Anteile am Solar- und Windpark-Betreibers Encavis erwerben. Geboten werden 17,50 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Der US-Finanzinvestor hält bereits etwa 87,73 Prozent an …