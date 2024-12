RBC stuft Safran auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Triebwerkbauer habe auf seinem diesjährigen Kapitalmarkttag die Ziele für 2024 bestätigt und die mittelfristigen Ziele für die Jahre bis 2028 skizziert, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Planung für 2025 erscheine konservativ, was von den Investoren erwartet worden sein dürfte. Das Ausmaß der Vorsicht habe für etliche Anleger die fundamentalen Annahmen insbesondere für das Nachrüst- und Ersatzteilgeschäft infrage gestellt, was die Aktie belastet habe. Herbert sieht die Reaktion auf die konservative Planung indes als Kaufgelegenheit./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 21:16 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2024 / 21:16 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 211,2EUR auf Tradegate (06. Dezember 2024, 08:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m