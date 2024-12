Palantir: Deal mit Shield AI für KI-gesteuerte autonome Flugzeuge

Diese strategische Kooperation ist ein Schritt in Richtung Entwicklung des autonomen Fliegens mit KI-gestützter Intelligenz und Betriebssteuerung. Wie Shield AI, ein führendes Unternehmen für Verteidigungstechnologie, am Donnerstag bekannt gab, umfasst die erweiterte Partnerschaft den Einsatz von Palantirs Softwareplattform Warp Speed.

Bei der Unterzeichnung der Kooperation am Donnerstag in New York sagte Palantir-CEO Alex Karp gegenüber Bloomberg, dass es "sehr schwer war, so weit zu kommen". Brandon Tseng, Präsident und Mitbegründer des Unternehmens Shield AI, sagte, dass unbemannte Flugzeuge nun nicht nur berücksichtigen können, was Sensoren in unmittelbarer Nähe erfassen können, sondern auch Daten, die aus viel größerer Entfernung gewonnen wurden.