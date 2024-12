Quartalszahlen konnten positiv überraschen!

Diese geschäftlichen Turbulenzen bei ThyssenKrupp haben sich auch auf den Aktienkurs ausgewirkt. Seit Ende November 2023 hat sich – beginnend von einem schon niedrigen Niveau – ein Abwärtstrend manifestiert. Am 11. September 2024 wurde sogar ein Allzeittief auf dem Niveau von 2,768 Euro markiert. Die Kursnotierung von ThyssenKrupp ist also seit dem Börsengang Anfang der 1990er noch nie so niedrig ausgefallen. Mittlerweile wurde dieser Abwärtstrend gebrochen und der Kurs setzt zu einer Erholung an. Ausschlaggebend dafür waren die besser als erwarteten Zahlen zum Ende des Geschäftsjahres 2023/24. Die negative Überraschung beim Gewinn wurde in den Augen der Aktionäre durch eine überraschende Umsatzsteigerung überkompensiert. Als Folge wurde die Bodenbildung abgeschlossen und eine Aufwärtssequenz gebildet, nachdem der Widerstand bei 3,566 Euro nachhaltig überwunden werden konnte. Mittlerweile haben die Bullen den nächsten Widerstand bei 4,321 Euro im Visier. Die Stahlsparte von Thyssen wird saniert und der Fokus der europäischen Regulatoren ist auf einen Stahlgipfel gerichtet. Dies könnte genug Schub erzeugen, um den Kurs über den Widerstand bei 4,321 Euro zu hieven und die 5,026 Euro zu testen.

ThyssenKrupp AG (Tageschart in Euro) Tendenz: