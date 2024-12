JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Schneider Electric nach ihrem guten Lauf von der "Analyst Focus List" genommen. Analyst Andrew Wilson hob in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die europäische Investitionsgüterbranche für 2025 aber sein Kursziel für die Franzosen von 270 auf 275 Euro an und ließ sie auf "Overweight". Im Sektor rechnet er mit einem anhaltenden Wandel von Zyklizität zu Qualität. Er konstatiert aber eine erhöhte geopolitische Unsicherheit und üppige Bewertungen, die nur wenig Spielraum für Enttäuschungen ließen. Wilsons Favoriten heißen Siemens, Andritz, Ashtead und IMI./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 248,7EUR auf Tradegate (06. Dezember 2024, 08:54 Uhr) gehandelt.