Nicht Nike: Dieser Adidas-Konkurrent ist nicht zu bremsen!

Die Konsumzurückhaltung sowohl von Verbraucherinnen und Verbrauchern in den USA, aber auch in Europa und anderen Teilen der Welt bescherten vielen Einzelhändlern zuletzt schwache Geschäfte. Vor allem die in den vergangenen Jahren so erfolgreichen Sportbekleidungshändler Adidas und Nike hatten zu kämpfen, was sich vor allem bei Nike in einer schwachen Kursentwicklung widerspiegelt.

Gleichzeitig ist der Wettbewerbsdruck innerhalb der Branche gestiegen. Bei Schuhen beispielsweise hat On Holding wachsenden Erfolg, während das kanadische Unternehmen Lululemon bei Sportbekleidung punkten kann – und dabei immer stärker ins lukrative Ausrüstergeschäft eingreift, dass Adidas und Nike bislang fast ausschließlich unter sich ausgemacht haben.