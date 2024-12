Dax startet kaum verändert - US-Arbeitsmarktdaten erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag kaum verändert in den Handelstag gestartet und hat sein hohes Niveau damit insgesamt gehalten. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.365 Punkten berechnet und damit minimal über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Eon, Bayer und Airbus, am Ende Rheinmetall, Infineon und Heidelberg Materials.



"Für Verschnaufen an der runden 20.000er-Marke war für den Dax bislang keine Zeit", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Scheinbar ohne Tempolimit erklimme der Markt täglich neue Höhen. "Auch wenn aus technischer Sicht noch Platz bis 20.500 Punkte ist, wurden an der Frankfurter Börse bereits sehr viele Vorschusslorbeeren verteilt."





