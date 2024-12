BluSky Carbon will Biokohle-Produktion mit Partner für die Finanzierung von Emissionszertifikaten beschleunigen

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / 6. Dezember 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) („BluSky“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für die Kohlendioxid-Abscheidung, freut sich, eine strategische Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit der in New York ansässigen Lympha Inc. („Lympha“), einer Projektfinanzierungs- und Beratungsfirma, die sich für die Beschleunigung der Entwicklung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft durch innovative Finanzierungsinstrumente einsetzt, bekannt zu geben.