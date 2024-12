Bis zur nächsten Fed-Entscheidung am 18.Dezember werden nur zwei Daten über die Frage entscheiden, ob die Fed die Zinsen senkt: die heutigen US-Arbeitsmarktdaten und am nächsten Mittwoch die Inflationsdaten. Fed-Chef Powell hatte am Dienstag betont, dass die US-Wirtschaft und Arbeitsmarkt sich besser entwickelt hätten als noch im September gedacht - kannte er die Arbeitsmarktdaten bereits? Die Aktienmärkte haben die Aussagen Powells ignoriert - aber damit hat der Fed-Chef das Signal gegeben, dass eine Senkung alles andere als sicher ist (die Märkte sehen dafür aber noch eine Wahrscheinlichkeit von 70%). Sind gute Arbeitsmarktdaten gut oder schlecht für die Aktienmärkte? Zuletzt galt das Mantra: Gute Daten sind gut, weil die Fed die Zinsen sowieso senkt. Aber was ist, wenn gute Daten dazu führen, dass die Fed eben nicht senkt?

Hinweise aus Video:

1. US-Arbeitsmarktdaten heute 14:30 Uhr – Vorschau auf Top-Event

2. Verlosung Börsenbrief Fugmann´s Trading Woche:

Das Video "US-Arbeitsmarktdaten: Heute fällt Entscheidung über Zinsen!" sehen Sie hier..