Sicher bezahlen in der digitalen Welt

Neues Informationsportal als zentrale Anlaufstelle für mehr Sicherheit im digitalen Zahlungsverkehr ist online



Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB), die Finanzmarktaufsicht FMA

und oenpay - Financial Innovation HUB haben gemeinsam mit Interessenvertretungen und Banken das neue Informationsportal "Sicher Bezahlen" geschaffen. Auf der neuen Website unter https://www.sicher- bezahlen.at/ erhalten alle Menschen in Österreich wertvolle Unterstützung für die Abwehr von Zahlungsbetrug in der digitalen Welt.



OeNB-Gouverneur Robert Holzmann skizziert anlässlich der heutigen Pressekonferenz zum Auftakt für das neue Informationsportal "Sicher Bezahlen" die aktuelle Gefahrenlage: "Cyberkriminalität ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen und betrifft alle

Bevölkerungsgruppen. Die fortschreitende Digitalisierung des Zahlungsverkehrs macht die Finanzdienstleistungsbranche als Ziel für Cyberangreifer besonders interessant. Neue Technologien ermöglichen es Tätern und Täterinnen, immer undurchsichtigere Tricks und Betrugsmaschen umzusetzen."