Die neuen Stars am Aktienmarkt Finanzwerte auf der Überholspur – diese 4 wohl neuen Dividendentitel bald auch? Die Dynamik an den Aktienmärkten wird zunehmend von Finanzwerten geprägt. Gleichzeitig rücken Unternehmen in den Fokus, die erstmals Dividenden ausschütten könnten.