GOLDMAN SACHS stuft LVMH auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 770 auf 720 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Louise Singlehurst traut Europas Luxusgüterherstellern in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick 2025 im Schnitt ein um Währungseffekte bereinigtes Umsatzwachstum von noch 3 Prozent zu - und damit die Hälfte des langfristigen Schnitts. Angesichts des Kursrückgangs seit Jahresbeginn nehme die Unterstützung von der Bewertungsseite her zu. Da die Konsensschätzungen bereits auf ein Wachstum auf den westlichen Märkten setzten, bleibe der entscheidende Punkt der Verlauf einer Erholung in China. Die Entwicklung bei den einzelnen Unternehmen dürfte indes divergieren. Singlehurst bevorzugt LVMH, Moncler und Prada wegen des Potenzials für Marktanteilsgewinne und der günstigen Bewertungen - die beiden letzteren stufte sie auf "Buy" hoch. Wegen des geringen Branchenwachstums sei es noch zu früh, auf Turnaround-Stories wie Kering zu setzen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 23:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 625,1EUR auf Tradegate (06. Dezember 2024, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Louise Singlehurst

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 720

Kursziel alt: 770

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



