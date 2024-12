NORMA reduziert weitere Naschereien von GOLDORA / An Nikolaus wieder sparen mit dem Discounter aus Nürnberg (FOTO)

Nürnberg (ots) -



Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage reduziert NORMA die Preise auf

beliebte Weihnachts-Süßigkeiten von GOLDORA. Von Dominosteine Vollmilch bis

Butterspekulatius können sich die Kundinnen und Kunden des Nürnberger

Discounters auf zahlreiche Leckereien freuen, die zum guten Geschmack auch noch

hervorragende Preise bieten. Absolutes Highlight sind die Weihnachtsgebäcke,

die nun statt 2,69 Euro nur noch 2,29 Euro kosten - satte 40 Cent oder knapp 15

Prozent Ersparnis.



Mit der aktuellen, zweiten Preissenkung im Dezember legt NORMA gleich noch

einmal nach. Erst vor wenigen Stunden wurden schon viele GOLDORA-Produkte

günstiger. Damit nicht genug: Der Lebensmittel-Händler hat in diesem Jahr so

schon bei mehreren hundert Artikeln deutliche Preisvorteile im gesamten

Sortiment an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Ganz nach dem

Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld".







Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):



GOLDORA Dominosteine Vollmilch, 250 g

Bislang: 2,79 EUR

Jetzt: 2,49 EUR



GOLDORA Dominosteine Zartbitter, 250 g

Bislang: 2,79 EUR

Jetzt: 2,49 EUR



GOLDORA Butterspekulatius, 250 g

Bislang: 2,29 EUR

Jetzt: 1,99 EUR



GOLDORA Weihnachtsgebäcke, 150 g/175 g/ 200g

Bislang: 2,69 EUR

Jetzt: 2,29 EUR



GOLDORA Mini Stollen, 200 g

Bislang: 1,69 EUR

Jetzt: 1,49 EUR



Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,

Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am

Markt.



