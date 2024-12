Wirtschaft nimmt im Sommer Fahrt auf

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat das Wirtschaftswachstum in den Sommermonaten wie erwartet an Tempo gewonnen. Im dritten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Freitag nach einer dritten Schätzung mit. Wie von Volkswirten im Schnitt erwartet, haben sich damit erste Erhebungen für den Zeitraum von Juli bis Ende September bestätigt.

Im Frühjahr war die Wirtschaft in den 20 Ländern des gemeinsamen Währungsraums nur um 0,2 Prozent gewachsen. Im Jahresvergleich meldete Eurostat für das dritte Quartal ein Wachstum der Wirtschaftsleistung um 0,9 Prozent. Auch hier wurden vorherige Schätzungen bestätigt.

In den größten Volkswirtschaften der Eurozone zeigten sich erneut deutliche Unterschiede: Während die Konjunktur in Spanien weiter auf hohen Touren läuft und die Wirtschaftsleistung um 0,8 Prozent zulegte, wuchs die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal mit 0,1 Prozent kaum noch. In Frankreich kam die Konjunktur mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent in Fahrt, während die italienische Wirtschaft stagnierte./jkr/jsl/jha/