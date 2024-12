Auto1-Rally ungebrochen - UBS mit extrem hohem Kursziel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die im März eingeleitete und zuletzt nochmals deutlich beschleunigte Rally von Auto1 zeigt am Freitag weiter keine Ermüdungserscheinungen. Mit einem Anstieg um 3,6 Prozent steigerten die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers ihr Jahresplus klar über die 150-Prozent-Marke. Ihr Hoch seit Februar 2022 schraubten sie in der Spitze bis auf 16,50 Euro nach oben. Zur neuesten Triebfeder der diesjährigen Aktienstory wurde eine Neubewertung der Schweizer Großbank UBS, in der der nun zuständige Analyst Jo Barnet-Lamb das Kursziel mehr als verdoppelt hat.

Er reiht sich mit seiner Zielmarke von 20,50 Euro ein unter die Experten, die trotz des starken Laufs noch Luft nach oben sehen. In seinem Fall beträgt das Potenzial noch fast ein Viertel. Im dpa-AFX-Analyser ist er damit der größte Optimist vor Barclays und JPMorgan, deren Kursziele 19 und 18,80 Euro betragen. Barclays hatte für die Aktien erst am Vortag eine Empfehlung ausgesprochen, während JPMorgan ihnen den Status "Positive Catalyst Watch" für besondere gute Kurschancen verlieh.