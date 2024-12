Black Friday versetzt Deutschland in Konsumrausch / 3,5 Prozent mehr Bestellungen als 2023 - Geringere Betrugsquote trotz mehr Bestellanfragen

Hamburg (ots) -



- 3,5 Prozent mehr Bestellanfragen als im Vorjahr. Durchschnittlicher

Bestellwert steigt um 10 Prozent auf 275 EUR.

- Aktionswoche zieht vor allem junge Kunden an: Altersschnitt der Käufer um 1,5

Jahre jünger als im Jahresdurchschnitt

- Geringere Betrugsquote durch mehr reguläre Bestellungen. Höhere Betrugsquote

zur Weihnachtszeit erwartet.



Der Black Friday gilt als Hochphase des E-Commerce, in der sich Anbieter mit

hohen Rabatten gegenseitig übertrumpfen. Immer mehr Konsumenten nutzen diesen

Tag für ihre Bestellungen. So verzeichneten Online-Händler 2024 mit 198 Prozent

nahezu doppelt so viele Bestellanfragen als im Jahresdurchschnitt. Das geht aus

einer Auswertung des Informationsdienstleisters CRIF hervor. Im Vergleich zum

Black Friday 2023 stieg das von CRIF verzeichnete Anfragevolumen damit nochmals

um 3,5 Prozent. Zusätzlich stieg der durchschnittliche Bestellwert um 10 Prozent

auf 275 EUR (vorher 250 EUR). Dabei nutzen vor allem junge Menschen die

Rabattaktion: Der Altersschnitt war in der Rabattwoche 1,5 Jahre jünger als im

übrigen Jahr.









Für Betrüger sind die Aktionstage hingegen kein Grund, um ihre Aktivitäten

auszuweiten: Zwar ist jede 133. Bestellung (0,75 Prozent) ein potenzieller

Betrugsversuch. Verglichen mit den Wochen zuvor ist dies jedoch sogar ein

Rückgang von 19,5 Prozent. Im Jahresdurchschnitt ist immerhin fast jeder 100.

Bestellung (0,93 Prozent) ein möglicher Betrug. "Der Preis eines Gutes ist für

Betrüger nicht relevant, für ehrliche Käufer hingegen schon. Aktionstage wie der

Black Friday motivieren also verstärkt ehrliche Kunden zum Kauf, wodurch das

Verhältnis zwischen Betrugsversuchen und regulären Bestellungen sinkt", ordnet

Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer von CRIF Deutschland ein. "Anders wird es in

der Weihnachtswoche sein, hier gehen weniger reguläre Bestellungen ein, während

Betrüger weiterhin aktiv sind. Dadurch wird die Betrugsquote steigen",

prognostiziert Schlein.



Typische Betrugsmethoden und Schutzmaßnahmen



Betrüger im E-Commerce greifen auf verschiedene Maschen zurück und stellen

Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Eine häufig genutzte Methode ist

der Identitätsdiebstahl , bei dem Betrüger echte Identitäten missbrauchen, um

Bestellungen aufzugeben. Daneben kommt es häufig zu Eingehungsbetrug , bei dem

Bestellungen trotz offensichtlicher Zahlungsunfähigkeit getätigt werden. Ebenso

verbreitet ist die Erstellung erfundener Identitäten , bei der falsche

Bestellerprofile konstruiert werden, um betrügerische Transaktionen zu

Ein weiteres Problem ist der Retourenbetrug , bei dem



