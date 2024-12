American Airlines im Aufwind! Aktie hebt zweistellig ab

Die Anleger honorierten die überraschend guten Zahlen und schickten die Anteilsscheine der Fluglinie gen Norden. Denn in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gab American Airlines bekannt, dass die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie im vierten Quartal deutlich angehoben wird.

Ursprünglich hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 bis 0,50 US-Dollar je Aktie erwartet. Nun liegt die neue Prognose zwischen 0,55 und 0,75 US-Dollar – ein klarer Luftsprung nach oben. Zum Vergleich: Die Analystenschätzungen für den Gewinn je Aktie im vierten Quartal lagen im Konsens bei lediglich 0,39 US-Dollar.

Ein weiterer Indikator für die dynamische Erholung des Flugverkehrs kommt von der US-Transportsicherheitsbehörde (TSA). Laut deren Angaben wurden am Sonntag 3,08 Millionen Fluggäste kontrolliert – die höchste Zahl, die jemals an einem einzigen Tag verzeichnet wurde. Dieser Rekord markiert den Start einer vielversprechenden Reisesaison und unterstreicht die positive Entwicklung in der Luftfahrtbranche.

Im Windschatten der wieder erstarkten Reisebranche, konnte sich American Airlines besonders gut positionieren. Das Unternehmen profitiert hierbei von seiner starken Marktposition.

Fazit

Mit der angehobenen Gewinnprognose und den sehr guten Zahlen zum Passagieraufkommen bestätigt American Airlines seine starke Position am Markt. Seit August dieses Jahres hat die Aktie um mehr als 50 Prozent wieder an Wert gewonnen, ein echter Tournaround. Da die hohen Fluggastzahlen für eine stabile Marktentwicklung sprechen, könnte diese Entwicklung langfristig wieder zu Erfolg führen. Ein Highflyer ist die Aktie noch nicht, aber sie hat gehöriges Aufwärtspotential.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die American Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 16,28EUR auf Tradegate (06. Dezember 2024, 11:47 Uhr) gehandelt.