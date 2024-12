Deutsche Bank Research hebt Ziel für Freenet auf 36 Euro - 'Buy'

Kampfkater1969 schrieb 09.11.24, 14:50

Schnurrrrrrrrrrrrrrrr.....was für eine Wohltat, in diesen Zeiten der Teuerungen und Kaufkraftverlusten....da sind solche Aktien GOLD wert.....steigende Dividenden...und dazu steuerfrei.....schnurrrrrrrrrrrrrrrrr......und wer weiß, wenn unsere Mitbürger clever wählen, kommt eine Aktiengewinnsteuerfreiheit analog Mietshäuser und Gold....



Bisher ja diese steuerfreien Dividenden am Tag des Verkaufs der Aktie = Steuerhammer...außer es sind Altbestände.



Linksrotgrün hasst ja Aktionäre...deshalb auch weiter der Soli, schon auf kleinste Erträge...anders alle anderen Einkünfte.....und Rechtsformen abseits AG und GmbH....also auch diese Aktie zahlt den weltweit einmaligen SOLI....

Nächste Woche mündliche Verhandlung in Karlsruhe.....zum Soli nur für Bestimmte.....ist krass gegen die Verfassung...juckt aber viele nicht mehr