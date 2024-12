Oman und Belgien stärken grüne Wasserstoffpartnerschaft mit neuem wegweisendem Abkommen

Maskat, Oman (ots/PRNewswire) - Im Rahmen des Staatsbesuchs Seiner Majestät

Sultan Haitham bin Tarik in Belgien haben das Sultanat Oman und das Königreich

Belgien eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre Zusammenarbeit im Bereich

des grünen Wasserstoffs weiter auszubauen. Die zwischen Hydrogen Oman (Hydrom)

und dem Belgian Hydrogen Council (BHC) unterzeichnete Absichtserklärung schafft

die Voraussetzungen für eine verstärkte Zusammenarbeit in der gesamten

Wasserstoff-Wertschöpfungskette und spiegelt das gemeinsame Engagement beider

Länder für die Förderung der globalen Wasserstoffwirtschaft wider.



Die Vereinbarung unterstreicht die gemeinsamen Bemühungen um eine Angleichung

der Politik, die Förderung des Wissensaustauschs und des technologischen

Fortschritts sowie die Erkundung von Möglichkeiten in den Bereichen

Wasserstoffproduktion, Infrastruktur, Transport und Nutzung. Zudem werden Wege

für eine umfassendere Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern erkundet,

indem rechtliche Herausforderungen angegangen und neue Möglichkeiten für

Forschung und Entwicklung untersucht werden.







zwischen Oman und Belgien, der uns unserem gemeinsamen Ziel näherbringt, die

Zukunft der globalen Wasserstoffwirtschaft zu gestalten", so S.E. Salim bin

Nasser Al Aufi, omanischer Minister für Energie und Mineralien und Chairman bei

Hydrom. "Omans potenzielle Kapazität als Produktionshub für grünen Wasserstoff,

kombiniert mit Belgiens Rolle als vielversprechendes wasserstoffbasiertes

Industriezentrum und strategischer Verbindungspunkt zu den europäischen Märkten,

wird die Energiesicherheit stärken und eine nahtlose Wasserstoffversorgungskette

schaffen. Gemeinsam wollen wir den Übergang der Welt zu sauberer Energie

beschleunigen, indem wir Innovationen fördern und die Infrastruktur aufbauen,

die für die weltweite Vernetzung von Erzeugern und Märkten erforderlich ist."



Die Absichtserklärung baut auf 46 Jahren starker bilateraler Beziehungen

zwischen Oman und Belgien auf, die durch wichtige Meilensteine im Bereich der

grünen Energie gefestigt wurden. Dazu gehört eine

Projektentwicklungsvereinbarung mit einer Laufzeit von 47 Jahren zwischen Hydrom

und dem Projekt Hyport Duqm - einer internationalen

omanischen OQ Alternative Energy und der belgischen DEME, die auf die Produktion

und den Export von grünem Wasserstoff ausgerichtet ist. Unterstützt wurde dieses

Ziel außerdem durch die Absichtserklärung von 2023 zwischen dem omanischen

Ministerium für Energie und Mineralien und dem belgischen Energieministerium,

das Framework für die Wasserstoffzertifizierung und den Handel

weiterzuentwickeln.



Oman baut seine Position als globales Wasserstoffzentrum von morgen weiter aus

und fördert internationale Partnerschaften, die eine nachhaltige Entwicklung

vorantreiben und den technologischen Fortschritt beschleunigen. Die Rolle von

Hydrom als nationalem Organisator der grünen Wasserstoffstrategie Omans ist für

diese Vision von zentraler Bedeutung, da sie transformative Projekte und die

Entwicklung von Infrastrukturen ermöglicht.



