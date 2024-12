Weitz wird zum 1. März neuer Scout24-Chef - Hartmann verlängert nicht

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der langjährige Produkt- und Technologievorstand von Scout24 , Ralf Weitz, soll ab 1. März die Geschäfte des ImmoScout24-Betreibers leiten. Der noch amtierende Konzernchef Tobias Hartmann wolle aus persönlichen Gründen nach zwei Amtsperioden seinen Vertrag nicht verlängern und zu Ende Februar 2025 das MDax -Unternehmen verlassen, hieß es in einer entsprechenden Mitteilung am Freitag. Weitz ist seit 2008 in verschiedenen Funktionen und leitenden Positionen bei Scout24 tätig.

An der Börse sorgten die Nachrichten für wenig Begeisterung: Die Scout24-Aktie rutschte nach Bekanntwerden des Führungswechsels um knapp zwei Prozent auf ihr Tagestief ab./ngu/jha/