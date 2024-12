Dr. Andreas Muschter startet bei neoshare (FOTO)

München (ots) - Die neoshare AG ernennt Dr. Andreas Muschter zum Geschäftsführer

der neoshare Real Estate GmbH. Zudem wird er sein umfassendes Kow-How als CFO

für die neoshare Gruppe einbringen und damit auch die strategische Zukunft

mitgestalten.



Ein erfahrener Gestalter für Innovation und Nachhaltigkeit





Mit dieser Ernennung sichert sich neoshare eine weitere renommierteFührungspersönlichkeit der Branche und treibt damit die strategische Skalierungder Gruppe nachhaltig voran."Dr. Andreas Muschter ist eine starke Bereicherung für unsere Gruppe und einweiterer Garant für unser gemeinsames Ziel, die digitale Transformation unsererBranche entscheidend voranzubringen und neoshare als wesentlichen Partner aufdiesem Weg nachhaltig zu etablieren.," erklärt Nico Singer , Gründer und Co-CEOder neoshare AG.Dr. Muschter über seinen Einstieg bei neoshare"Ich freue mich sehr, Teil von neoshare zu werden und mit diesem hochinnovativen Team die Digitalisierung der Immobilien- und Finanzwirtschaft aktivmitzugestalten," sagt Dr. Andreas Muschter. "Durch die Verbindung vontechnologischem Fortschritt mit nachhaltigen und praxisnahen Lösungen können wirunseren Kunden langfristige Wettbewerbsvorteile sichern und die Branchezukunftsfähig machen."Über neoshare:Die neoshare AG, als "AI-First Company" , versteht sich als Wegbereiterin derdigitalen Transformation in der B2B-Finanzierungslandschaft und nimmt alsführende KI-gestützte Plattform eine einzigartige Schnittstelle zwischen derImmobilien- und Finanzwirtschaft ein. Mit einem hochqualifizierten Team von über150 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen die SaaS-Plattform "neoshare" alsEnd-to- End-Lösung an. Damit werden nicht nur die Umsetzung und das Managementvon Finanzierungen und Transaktionen hocheffizient gestaltet und digitalisiert,sondern dank eines ganzheitlichen Ansatzes auch Insellösungen ersetzt.Daneben unterstützt das Team der neoshare Real Estate GmbH seine Kundenbedarfsorientiert mit einer Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen ,darunter in den Bereichen Transaction, Debt & Structured Finance und Valuation .Die Nutzung von neoshare ermöglicht Immobilienunternehmen und Projektentwicklerneine "Single Source of Truth" , enorme Effizienzgewinne sowie zusätzlicheSicherheit bei der Umsetzung von Finanzierungsvorhaben und Transaktionen.Für Finanzinstitute bedeutet die Einführung von neoshare eine Steigerung desGeschäftspotenzials, eine Erleichterung der Risikodiversifikation und eineumfassende Optimierung der operativen Prozesse durch Digitalisierung,Teilautomatisierung und intelligentes Datenmanagement, sowohl intern als auch inder Kooperation mit externen Partnern und Kunden.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.neoshare.de/