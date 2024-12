Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 09.12.2024 bis 13.12.2024

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag, 09.12.2024



- (Nr. N061) Behandlungen in Notfallambulanzen der Krankenhäuser, Beschäftigte

im Rettungsdienst, Jahre 2018 - 2023

- (Nr. 461) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, November 2024

- (Nr. 462) Personen mit anerkannter Staatenlosigkeit in Deutschland, Stichtag:

31.12.2023









- (Nr. 463) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, November 2024

- (Nr. 464) Öffentliche Kulturausgaben, Jahr 2022 (Kulturfinanzbericht 2024)

- (Nr. 50) Zahl der Woche: Arbeitstage und deren Auswirkungen auf das

Bruttoinlandsprodukt, Jahre 1991-2025

- (Nr. 465) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), November 2024 (Im Laufe des

Tages)



Mittwoch, 11.12.2024



- (Nr. 466) Inlandstourismus, Oktober 2024

- (Nr. 467) Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes, Stichtag

01.01.2024

- (Nr. 468) Zur Veröffentlichung des neuen Dashboards Integration: Beschäftigte

mit Einwanderungsgeschichte im öffentlichen Dienst, Jahre 2005-2023 (14:30

Uhr)

- (Nr. Z51) Zensus 2022: Wärmepumpen in Gebäuden mit Zentralheizung nach

Baualter (10:00 Uhr) - Veröffentlichung auf www.zensus2022.de



Donnerstag, 12.12.2024



- (Nr. 469) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Oktober 2024

- (Nr. 470) Öffentliche Bildungsausgaben, Jahr 2023

- (Nr. 471) Straßenverkehrsunfälle (Jahresschätzung), Jahr 2024

- (Nr. 472) Klärschlammentsorgung, Jahr 2023



Freitag, 13.12.2024



- (Nr. 473) Großhandelspreise, November 2024

- (Nr. 474) Außenhandel, Oktober 2024



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



