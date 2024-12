DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1350 Pence auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe notgedrungen die Vertriebskooperationsvereinbarung für den Gürtelrose-Impfstoff Shingrix mit der chinesischen Zhifei bei reduzierten Volumina erneuert, womit sich die Liste negativer Nachrichten im Impfstoffbereich verlängere, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Wirklich überraschen sollte dies allerdings niemanden. Wegen der rückläufigen US-Umsätze und des Gegenwinds für den RSV-Impfstoff Arexvy gewinne das China-Geschäft mit Shingrix allerdings an Bedeutung./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 16,38EUR auf Tradegate (06. Dezember 2024, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,5

Kursziel alt: 13,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m