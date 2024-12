Ein Meilenstein für die digitale Gesundheitsbranche

--------------------------------------------------------------

Instahelp, die Plattform für psychologische Beratung online Mehr erfahren

https://instahelp.me

--------------------------------------------------------------



Graz (ots) - Der Bedarf an flexibler und rasch verfügbarer psychologischerBeratung steigt rasant. Die Coronapandemie hat diese Entwicklung beschleunigt,eine wachsende Akzeptanz für digitale Gesundheitslösungen geschaffen undzugleich den Wettbewerb im Segment psychologischer Online-Dienste intensiviert.Inmitten dieses dynamischen Umfelds erreicht Instahelp 2024 den nachhaltigenBreakeven mit einem geplanten Jahresumsatz von 10 Millionen Euro. Damitetabliert sich Instahelp als profitabler Vorreiter in der psychologischenOnline-Beratung und unterstreicht seine Position als einer der führendenAnbieter digitaler mentaler Gesundheitsservices im DACH-Raum."Psychologische Beratung muss einfach zugänglich, hochwertig und leistbar sein.Zeitgleich ist es uns wichtig, dass unsere Psycholog:innen für ihre exzellenteArbeit angemessen honoriert werden. Wir haben für ein gesellschaftlichrelevantes Thema ein Geschäftsmodell aufgebaut, das kostendeckend ist undtäglich Menschen hilft", sagt Dr. Bernadette Frech, CEO von Instahelp.Qualität und Kundenzufriedenheit als WachstumstreiberInstahelp bleibt seinem Anspruch auf höchste Qualität konsequent treu: Mit über8.000 Kund:innenbewertungen und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7 von 5Sternen zeigt das Unternehmen seine herausragende Kundenzufriedenheit. Seit derGründung 2015 ist die Plattform von sechs auf über 350 Psycholog:innen gewachsenund erreicht mehr als 10.000 Beratungen pro Monat. Testimonials wie Toto Wolffund Kooperationen mit Unternehmen wie Mercedes-Benz unterstreichen das Vertrauenin die Marke und ihre Reichweite.Nachhaltigkeit und Wachstum in UnternehmenEin starker Wachstumsmotor ist das B2B-Segment von Instahelp. Über 150Unternehmen und 300.000 Mitarbeitende haben über ihren Arbeitgeber Zugang zurPlattform, um mentale Gesundheit in der Arbeitswelt zu fördern. Unternehmen wieAustrian Airlines, PwC, trivago und waterdrop vertrauen auf die Expertise vonInstahelp.Mit zahlreichen Auszeichnungen, darunter "Startup des Jahres 2019" und "TopBrand Corporate Health 2021-2024", sowie der Unterstützung namhafter Investorenwie Mercedes AMG Board Members Toto Wolff und Dr. René Berger sowie den SerialEntrepreneurs Martin und Jürgen Pansy (Nuki), Florian Gschwandtner (Runtastic),Daniel Zech (i.A. FJH Immobilien) und Siegbert Schützenhöfer (Venta) blicktInstahelp optimistisch in die Zukunft. Die Plattform bleibt ihrer Vision treu:mentale Gesundheit für alle zugänglich zu machen.Instahelp, die Plattform für psychologische Beratung online Mehr erfahren(https://instahelp.me)Pressekontakt:Insta Communications GmbHDiane RiedelTelefon: +49 89 12 50 30 39-0E-Mail: mailto:diane.riedel@instahelp.meWebsite: https://instahelp.meWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177688/5924869OTS: Insta Communications GmbH