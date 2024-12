UBS hebt Ziel für Auto1 auf 20,50 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 mehr als verdoppelt von 9,80 auf 20,50 Euro und die Einstufung auf "Buy" belassen. In die Anlagestory des Online-Autohändlers sei wieder mehr Leben gekommen, schrieb der neu verantwortliche Analyst Jo Barnet-Lamb in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auch nach der Kursrally des laufenden Jahres sieht er noch viel Spielraum nach oben. Beim bereinigten operativen Ergebnis (aEbitda) liegt er nach eigener Aussage für 2025 um 21 Prozent über dem Konsens./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 21:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT