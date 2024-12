Hauck Aufhäuser IB belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

moneypulation schrieb 06.08.24, 11:15

Es gibt eine gefühlte und eine echte Rezession. Viele in DE sind in einer gefühlten Rezession, aber einige werden böse aufwachen, wenn die echte Rezession kommt. Und die wird nicht in DE gemacht, sondern in USA oder auch global. Und wenn die kommt, spielt es auch keine Rolle, wer gerade in der Regierung sitzt. Btw: Die Rezessionen, die ich mitgemacht habe, waren alle unter einer CDU-Regierung.