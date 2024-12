BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Er könne sich nach vierzig Jahren als Experte für die Autobranche kaum erinnern, wann es zuletzt einen solchen "perfekten Sturm" an Herausforderungen und Unsicherheiten gegeben habe, schrieb Stephen Reitman in seiner am Freitag vorliegenden Analyse. Für eine andere Situation sorge diesmal die Elektrifizierung, die die meisten Autoriesen auf dem falschen Fuß erwischt habe, mit der schwankenden Nachfrage und dem Vorsprung, den sie an chinesische Herausforderer und Tesla abgeben mussten. Sie hätten viele Selbstverständlichkeiten seit dem ersten Ford Modell T im Jahr 1908 einfach über den Haufen geworfen. BMW und Renault zeigten aber unter den Veteranen die höchste Flexibilität. Mercedes, VW und Porsche müssten sich noch beweisen./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2024 / 01:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2024 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 53,79EUR auf Tradegate (06. Dezember 2024, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 72,00 € , was eine Steigerung von +33,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer