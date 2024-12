Migration als Chance für die deutsche Wirtschaft

Münster (ots) - At-work-Gründer betont deutliche Vorteile von Zuwanderung

aufgrund hoher Flexibilität für den Fachkräftemarkt



- Migration bietet Lösungen für den Mangel an Fachkräften

- Zeitarbeit als Schlüssel für eine erfolgreiche Integration von Spezialisten

- Besonders soziale Bereiche können profitieren



Christoph Fieber, Gründer von at-work, stellt sich hinter die positiven Effekte

von Migration und Zeitarbeit auf die deutsche Wirtschaft: "Migration ist nicht

nur eine Antwort auf den Fachkräftemangel, sondern eine enorme Chance für

Innovation und Wachstum." Besonders in Zeiten knapper Arbeitskräfte, wie sie

aktuell in der Pflegebranche und anderen Schlüsselindustrien vorherrschen, sei

Zuwanderung ein wesentlicher Faktor. Eine gezielte Integration von

sachverständigen Mitarbeitern aus dem Ausland bietet Chancen, wichtige Branchen

zu stabilisieren und zukunftsfähiger zu gestalten.









Fieber zeigt sich besorgt bezüglich der aktuellen politischen Trends in den

neuen Bundesländern. Der enorme Zuwachs der AfD mit einem Stimmanteil von bis zu

32,8 % (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/320946/umfrage/ergebnisse

-der-afd-bei-den-landtagswahlen/) zeigt, dass viele Wähler sich der Abhängigkeit

von Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund nicht bewusst sind. "Fachkräfte, die

aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, bringen wertvolle Fähigkeiten und

Erfahrungen mit, die wir hier dringend benötigen", erklärt der Experte für

Personaldienstleistungen. Das Unternehmen at-work unterstützt ebendiesen Prozess

mithilfe eines Zeitarbeitsmodells, welches auf eine effektive

Integrationsstrategie baut.



Obwohl politische Debatten um Zuwanderung oft polarisiert geführt werden, ist es

wichtig, die langfristigen Vorteile zu sehen. "Migration bietet Deutschland die

Möglichkeit, wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig die soziale und

wirtschaftliche Struktur zu stärken. Diese Entwicklung sollten wir positiv und

konstruktiv nutzen", legt Fieber dar.



Über at-work



At-work ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Zeitarbeit und darauf

fokussiert, Fachkräfte aus dem In- und Ausland unter fairen Bedingungen

erfolgreich in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren.



Pressekontakt:



Christoph Fieber

Adresse: Grevener Str. 75, 48159 Münster

E-Mail: mailto:info@atwork-personal.de

Telefon: +49 (0)251 133266-0

Webseite: https://www.atwork-personal.de/



