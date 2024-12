Mit Nvidia im Rücken: SoundHound AI landet wichtigen Deal - Kurs explodiert

SoundHoundAI, das sich auf KI-gestützte Sprachtechnologie spezialisiert hat (und an dem auch KI-Gigant Nvidia beteiligt ist), verkündete eine Kooperation mit Torchy's Tacos, einer beliebten Taco-Kette mit 130 Standorten in den USA. KI-Technologie soll den Bestellprozess des Restaurants vereinfachen.

Torchy’s Chief Technology Officer, Thai Tran, betonte in einer Stellungnahme: "Mit der Smart-Ordering-Technologie von SoundHound können wir unseren Gästen ein noch besseres und einfacheres Bestellerlebnis bieten." Die Technologie soll das Kundenerlebnis verbessern und Effizienz in den Filialen steigern.

Im Februar dieses Jahres gab Nvidia bekannt, eine Beteiligung an dem Unternehmen erworben zu haben. Nvidia hält rund 1,7 Millionen SoundHound-Aktien, was 0,5 Prozent des Unternehmens entspricht. Die strategische Partnerschaft unterstreicht das Wachstumspotenzial von KI-Sprachtechnologien, wie CEO Keyvan Mohajer erklärt: "Jedes Produkt und jede Dienstleistung kann durch Voice-AI profitieren."

Am Donnerstag schloss die SoundHound-Aktie mit einem Plus von 31,3 Prozent bei 13,33 US-Dollar – ein Niveau, das nahe dem Rekordhoch von 18,14 US-Dollar aus Mai 2022 liegt. Zu Jahresanfang notierte SoundHound noch nahe seines Tiefstandes von 1,60 US-Dollar. Somit beläuft sich das Kursplus in 2024 auf mittlerweile mehr als 520 Prozent.

Für das dritte Quartal hatte SoundHound einen Verlust von 6 Cent pro Aktieg gemeldet, der Umsatz lag bei 25,1 Millionen US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten, die mit einem Verlust von 7 Cent und Einnahmen von 23 Millionen US-Dollar gerechnet hatten.

Für das Gesamtjahr hob SoundHound die Umsatzprognose auf 83,5 Millionen US-Dollar an. Für 2025 erwartet das Unternehmen Erlöse von 165 Millionen US-Dollar – deutlich über den Konsensschätzungen von 152,1 Millionen US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion