Saudi-Arabien startet Aktionsplan von Riad, um die Wiederherstellung von Land und die Bewältigung von Dürren zu beschleunigen

Dr. Osama Faqeeha, stellvertretender Umweltminister im Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft und Berater des UNCCD COP16-Vorsitzes, gab in seiner Grundsatzrede zum hochrangigen interaktiven Dialog über nachhaltige, widerstandsfähige und integrative Agrar- und Ernährungssysteme den offiziellen Startschuss für die Riyadh Action Agenda. Die Riyadh Action Agenda wird die von der COP16 in Riad ausgehende Dynamik nutzen und während des zweijährigen saudi-arabischen UNCCD-Vorsitzes (COP16) mit einer Reihe wichtiger Umweltakteure zusammenarbeiten, um greifbare Maßnahmen für alle - von Landwirten bis zu indigenen Völkern - zu fördern.

Dr. Osama Faqeeha kommentierte die Ankündigung wie folgt: "Wenn wir die Initiativen zur Wiederherstellung von Land und zur Widerstandsfähigkeit gegen Dürre in dem erforderlichen Tempo und Umfang vorantreiben wollen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir auch lange nach dem Ende der COP16 in Riad weiter mobilisieren und Anreize schaffen, um die Führungsrolle Saudi-Arabiens bei der Wiederherstellung von Land zu bekräftigen und ein dauerhaftes Vermächtnis des globalen Wandels zu hinterlassen."

Der Startschuss für die Riad-Aktionsagenda fiel am vierten Tag der COP16 in Riad, am Tag des Agrarnahrungsmittelsystems, einem von sieben geplanten Thementagen, die die Diskussionen und laufenden Verhandlungen in den Mittelpunkt stellen sollen. Die Landwirtschaft ist die Hauptursache für die Bodendegradation, wobei die derzeitigen Agrar- und Ernährungssysteme zur Entwaldung, zu Treibhausgasemissionen und zum Verlust der biologischen Vielfalt beitragen. Nach Angaben der UNCCD ist die Landwirtschaft für 23 % der Treibhausgasemissionen, 80 % der Entwaldung und 70 % des Süßwasserverbrauchs verantwortlich.