Vorausschau auf das Luftverkehrsangebot Dezember 2024 - Mai 2025

Berlin (ots) - Mit der BDL-Vorausschau auf das Luftverkehrsangebot (s.

beigefügte Charts) informieren wir über das geplante Angebot an Sitzen der

Airlines für die kommenden sechs Monate.



Der Blick auf die Angebotsentwicklung in Sitzen gibt Aufschluss darüber, wie die

Fluggesellschaften den deutschen Markt zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser

Vorausschau einschätzen.





Sitzplatzangebot nach Zielregionen: Ergebnisse im Überblick:- Von Dezember 2024 bis Mai 2025 werden auf allen Flügen von, nach und inDeutschland insgesamt 114,6 Millionen Sitzplätze angeboten. Damit wächst derLuftverkehr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5 Prozent. Mit einerErholungsrate von 86 Prozent im Vergleich zu 2018/19 bleibt das Angebot jedochweiterhin deutlich hinter dem Vor-Corona-Niveau zurück.- Der innerdeutsche Verkehr liegt weiterhin signifikant unter Vor-Corona-Niveau.Besonders deutlich wird dies auf den dezentralen Strecken, die nicht dieDrehkreuze Frankfurt oder München als Start oder Ziel haben.- Auf den Kurz- und Mittelstrecken erreicht das Sitzplatzangebot eineErholungsrate von 91 Prozent im Vergleich zu 2018/19. WachstumsstärksteSegmente sind die eher touristisch geprägten Zielgebiete im Mittelmeerraum.Das Angebot auf den übrigen, für die Anbindung des WirtschaftsstandortesDeutschland besonders wichtigen Strecken in andere Regionen fällt dagegendeutlich dahinter zurück.- Die Langstrecke erreicht im Berichtszeitraum 97 Prozent des Vorkrisenniveaus.Im Vergleich zum Vorjahr wächst das Sitzplatzangebot auf Direktflügen von/nachAsien mit 6 Prozent vergleichsweise stark - mit einer Recovery von 95 Prozentliegt es aber hinter dem Verkehrsgebiet Mittlerer Osten / Zentralasien miteiner Recovery von 101 Prozent. Dieses umfasst viele Umsteigeverbindungen nachAsien über Drehkreuze am Persischen Golf.Sitzplatzangebot nach Flughafenstandort: Ergebnisse im Überblick- Das Angebot an den beiden großen Drehkreuzen Frankfurt und München erreicht imZeitraum Dezember 2024 bis Mai 2025 87 bzw. 85 Prozent des Vorkrisenniveaus.In München macht sich das im Vergleich zum Vorjahr gewachseneLangstreckenangebot bemerkbar und verhilft dem Flughafen zu einem Wachstum von7 Prozent.- Auch die meisten anderen deutschen Verkehrsflughäfen wachsen imVorjahresvergleich. Allerdings liegen die mittelgroßen FlughafenstandorteBerlin-Brandenburg, Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart weiterhin hinter derdurchschnittlichen Entwicklung in Deutschland zurück. Hier macht sich dasfehlende Angebot der europäischen Punkt-zu-Punkt-Airlines besonders bemerkbar.